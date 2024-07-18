Агент футболиста «Сочи» Аттият-Аллаха объяснил, почему марокканец внезапно уехал из России
Мухсин Эль Миди, агент марокканского защитника «Сочи» Яхья Аттият-Аллаха, назвал причину, по которой футболист уехал из России перед началом нового сезона в Мелбет-Первой лиге.
«Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас все в порядке. Что касается коронавируса, тест показал положительный результат. Он делал его в обычной больнице. Через несколько дней сделал его снова и он был отрицательным. Сразу после этого Яхья вернулся в расположение клуба. Он не врал», — приводит слова агента Sport24.
Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в феврале нынешнего года. В общей сложности защитник провел 11 матчей за южан, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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