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Агент футболиста «Сочи» Аттият-Аллаха объяснил, почему марокканец внезапно уехал из России

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Мухсин Эль Миди, агент марокканского защитника «Сочи» Яхья Аттият-Аллаха, назвал причину, по которой футболист уехал из России перед началом нового сезона в Мелбет-Первой лиге.

«Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас все в порядке. Что касается коронавируса, тест показал положительный результат. Он делал его в обычной больнице. Через несколько дней сделал его снова и он был отрицательным. Сразу после этого Яхья вернулся в расположение клуба. Он не врал», — приводит слова агента Sport24.

Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в феврале нынешнего года. В общей сложности защитник провел 11 матчей за южан, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: Sport24
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