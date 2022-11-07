КДК РФС рассмотрит инциденты матча «Спартака» и ЦСКА в молодежной лиге

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит инциденты матча Молодежной лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

«Молодежная лига: рассмотрим матч «Спартак» — ЦСКА и инциденты, которые произошли на этом матче. На заседание приглашены руководители, представители клубов, руководители безопасности клубов, инспектор матча, судья матча и удаленный футболист», — сказал Григорьянц «СЭ».

Футболисты ЦСКА спровоцировали потасовку с болельщиками «Спартака» во втором тайма столичного дерби.

После завершения игры футболист «Спартака» с болельщиками скандировал оскорбительную кричалку в адрес соперников.