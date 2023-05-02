КДК РФС пригласил Карпина на заседание после удаления в матче со «Спартаком»

Представитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по матчам 25-го тура РПЛ.

«Мы пригасили главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на ближайшее заседание КДК РФС после удаления в матче со «Спартаком», — сказал Григорьянц «СЭ».

Карпин был удален после окончания матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). На последних минутах встречи тренер получил желтую карточку. После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.