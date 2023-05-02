Веркаутерен — о просмотре РПЛ на стадионе: «Жизнь в Химках позволяла насладиться высококлассным футболом»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» оценил уровень команд РПЛ.

«Редко ходил на стадион в Химках. К сожалению, не всегда удавалось из-за поездок за границу. Сейчас я провожу больше времени в Бельгии. Но и жизнь в Химках позволяла насладиться высококлассным футболом, особенно если приезжали топ-клубы РПЛ», — сказал Веркаутерен «СЭ».

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.