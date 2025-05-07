«Динамо» пошутило над «Спартаком», выложив мем с Карраскалем

Московское «Динамо» пошутило над «Спартаком» перед матчем 28-го тура РПЛ.

Бело-голубые вставили фото полузащитника Хорхе Карраскаля в знаменитый кадр из фильма «Сияние».

Ранее стало известно, что КДК РФС отменил красную карточку хавбека, который был удален с поля за агрессивное поведение в матче 27-го тура против «Крыльев Советов» (3:1).