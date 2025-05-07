Футбол
7 мая, 15:43

«Динамо» пошутило над «Спартаком», выложив мем с Карраскалем

Сергей Ярошенко

Московское «Динамо» пошутило над «Спартаком» перед матчем 28-го тура РПЛ.

Бело-голубые вставили фото полузащитника Хорхе Карраскаля в знаменитый кадр из фильма «Сияние».

Ранее стало известно, что КДК РФС отменил красную карточку хавбека, который был удален с поля за агрессивное поведение в матче 27-го тура против «Крыльев Советов» (3:1).

Источник: Telegram-канал «Динамо»
Хорхе Карраскаль
  • lenin.vowa2018

    и результат? Вот и решили больше не совершать такую ошибку.

    08.05.2025

  • rac135

    «Нет такого преступления, на которое ДЮКОВ бы не пошёл бы из ненависти «Спартак» Томас Джозеф Даннинг

    08.05.2025

  • Александр Орлов

    А вообще без него конечно, проигрывали Спартаку...

    08.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Тушинские что то возбудились. Бродят , правду ищут.))

    08.05.2025

  • Хидетоши Наката

    С каких пор в мире футбола кто-то опасается Карраскаля :smirk:

    08.05.2025

  • hattabych

    Пачку баксов вместо топора изобразили бы.

    07.05.2025

  • zel_co

    Лещука в раму и дело сделано!

    07.05.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Динаме над собой бы больше шутить.

    07.05.2025

  • Адекватный спартач

    Почему не пошутили о том, как турнули Личку?

    07.05.2025

  • shpasic

    странно только, что газпромовская КДК не отменила красную Вендела перед матчем с тем же Спартаком

    07.05.2025

  • Олег

    А почему "над Спартаком"? Просто пошутили на тему матча со Спартаком.

    07.05.2025

  • m_16

    Это уже паранойя.

    07.05.2025

  • Алексей Спартаковский

    Ничему жизнь сирых и убогих бестрофейников не учит, сколько Спартак унижал на поле это посмешище футбольное за последние года и не счесть, ну что ж повторение мать учение, в воскресенье счётчик луп будет обновлен

    07.05.2025

  • Loel1

    Газпромовская КДК работает!

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Участие в игре Хорхе Караскаля увеличивает шансы на победу Спартака). Но все мы в ожидании: что скажет Сметанин?

    07.05.2025

  • Tito88

    0:3, 2:3, 1:2, 2:2 Одно очко в четырех матчах и вылет из Кубка России! Шутите и дальше, терпилы.

    07.05.2025

  • wam

    У КДК против Спартака все средства хороши.

    07.05.2025

  • Каспийский берег

    дурачки наивно полагающие что если даже выиграют станут героями сезона!

    07.05.2025

