КДК РФС оштрафовал Рошу за интервью, в котором тот назвал Соболева клоуном

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет решил оштрафовать защитника ЦСКА Виллиана Рошу на 50 тысяч рублей за интервью, в котором футболист назвал нападающего «Спартака» Александра Соболева «клоуном».

После игры между армейцами и красно-белыми, которая состоялась 21 мая, Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком».

— Мы возбудили дело по интервью Роше СМИ, — передает слова Григорьянца корреспондент «СЭ» Валерия Яшвили. — Мы отложили вопрос и направили письмо в Бразилию в университет Сан-Паулу на кафедру спортивного права, чтобы нам дали заключение по высказыванию Роши. Футболист не смог принять участие в заседании, но оно было не необходимо. Мы получили заключение от специалиста по спортивному праву, доктора наук института Сан-Паулу по вопросам спортивного права и лингвистики.

«Спартак» тоже представил дополнительные документы, мы приняли во внимание, но это сторона процесса. В основном руководствовались заключением из Бразилии. Мы задавали вопрос, использовал ли Роша слово «клоун». В заключении написано, что да, использовал. Но в заключении объяснили, что это не оскорбление, а оценка намерения спортсмена про совершении странных жестов во время игры.

Когда мы рассматривали спор Федотова и Абаскаля, то там один тренер называл другого клоуном. Есть объект и субъект дела. В данном случае слово «клоун» было использовано в другом контексте. То есть, «для меня его поведение сравнимо с клоуном». При этом, в заключении написано, что выражение возможно было грубым и оценочным. Мы посчитали, что в данной ситуации публичный человек Роша не должен как спортсмен высказывать такие мысли. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 тысяч рублей.

В матче «Спартак» — ЦСКА Роша и Александр Соболев получили красные карточки за демонстрацию оскорбительного жеста. Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника ЦСКА и отменил игроку красную карточку, Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.