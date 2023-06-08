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Сегодня, 15:05

КДК РФС оштрафовал Рошу за интервью, в котором тот назвал Соболева клоуном

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Виллиан Роша, Александр Соболев и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет решил оштрафовать защитника ЦСКА Виллиана Рошу на 50 тысяч рублей за интервью, в котором футболист назвал нападающего «Спартака» Александра Соболева «клоуном».

После игры между армейцами и красно-белыми, которая состоялась 21 мая, Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком».

— Мы возбудили дело по интервью Роше СМИ, — передает слова Григорьянца корреспондент «СЭ» Валерия Яшвили. — Мы отложили вопрос и направили письмо в Бразилию в университет Сан-Паулу на кафедру спортивного права, чтобы нам дали заключение по высказыванию Роши. Футболист не смог принять участие в заседании, но оно было не необходимо. Мы получили заключение от специалиста по спортивному праву, доктора наук института Сан-Паулу по вопросам спортивного права и лингвистики.

«Спартак» тоже представил дополнительные документы, мы приняли во внимание, но это сторона процесса. В основном руководствовались заключением из Бразилии. Мы задавали вопрос, использовал ли Роша слово «клоун». В заключении написано, что да, использовал. Но в заключении объяснили, что это не оскорбление, а оценка намерения спортсмена про совершении странных жестов во время игры.

Когда мы рассматривали спор Федотова и Абаскаля, то там один тренер называл другого клоуном. Есть объект и субъект дела. В данном случае слово «клоун» было использовано в другом контексте. То есть, «для меня его поведение сравнимо с клоуном». При этом, в заключении написано, что выражение возможно было грубым и оценочным. Мы посчитали, что в данной ситуации публичный человек Роша не должен как спортсмен высказывать такие мысли. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 тысяч рублей.

В матче «Спартак» — ЦСКА Роша и Александр Соболев получили красные карточки за демонстрацию оскорбительного жеста. Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника ЦСКА и отменил игроку красную карточку, Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
9
14
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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