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Сегодня, 15:45

КДК РФС не применил дополнительную дисквалификацию к игроку «Ростова». Фольмер может сыграть в 23-м туре

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию помимо автоматической к игроку футбольного клуба «Ростов» Кириллу Фольмеру, получившему красную карточку в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России с «Рубином» (2:1).

Полузащитник входил в число запасных ростовчан и был удален из технической зоны арбитром Виталием Мешковым за «умышленную задержку возобновления игры соперником». Фольмер тогда схватил мяч и не давал ввести его из аута. По правилам судье следовало наказать его желтой карточкой, но рефери ошибочно достал красную.

Хавбек уже пропустил встречу 22-го тура с «Динамо» (1:1), но сможет попасть в заявку на матч с «Нижним Новгородом», который должен состояться 2 апреля.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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12
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13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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