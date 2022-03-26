КДК РФС не применил дополнительную дисквалификацию к игроку «Ростова». Фольмер может сыграть в 23-м туре

Как стало известно «СЭ», контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию помимо автоматической к игроку футбольного клуба «Ростов» Кириллу Фольмеру, получившему красную карточку в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России с «Рубином» (2:1).

Полузащитник входил в число запасных ростовчан и был удален из технической зоны арбитром Виталием Мешковым за «умышленную задержку возобновления игры соперником». Фольмер тогда схватил мяч и не давал ввести его из аута. По правилам судье следовало наказать его желтой карточкой, но рефери ошибочно достал красную.

Хавбек уже пропустил встречу 22-го тура с «Динамо» (1:1), но сможет попасть в заявку на матч с «Нижним Новгородом», который должен состояться 2 апреля.