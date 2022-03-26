АПЛ заблокировала попытку «Бернли» подписать полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса

Английская премьер-лига заблокировала попытку «Бернли» подписать полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб пытался воспользоваться возможностью оформить переход 31-летнего нигерийца, поскольку ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими командами. Несмотря на это, АПЛ запретила «Бернли» осуществить сделку.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

Ранее британские СМИ сообщали, что АПЛ не разрешила своим клубам регистрировать игроков из чемпионатов России и Украины до конца сезона на основании «желания сохранить целостность турнира».

31-летний Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года, в июле 2021 года московский клуб выкупил футболиста, который до этого играл за команду на правах аренды из «Челси». В нынешнем сезоне игрок забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 26 матчах за красно-белых. Контракт полузащитника действует до конца июня 2024 года.