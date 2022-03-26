Ахметов отреагировал на ситуацию с новым контрактом с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов ответил на вопрос о продлении контракта с армейским клубом.

«Без комментариев», — сказал Ахметов.

Контракт Ахметова с ЦСКА заканчивается 30 июня, в случае если новое соглашение с армейцами не будет подписано, питерцы могут заполучить полузащитника как свободного агента.

25 марта «СЭ» стало известно, что футболист может продолжить карьеру в «Зените».