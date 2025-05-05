В «Химках» хотят спокойно решить вопрос о расторжении контракта с Артигой

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов сообщил, что клуб рассчитывает спокойно решить вопрос о расторжении контракта с бывшим главным тренером Франком Артигой.

«Мы находимся в переговорах о расторжении контракта с Артигой, согласовываем условия и сроки. Держим связь с тренером и его представителем. Что касается письма в ФИФА, мне об этом ничего неизвестно. Артига, как и любой субъект футбола, имеет право обратиться в юрисдикционный орган. С учетом наших отношений, надеюсь, мы достигнем взаимовыгодных условий и спокойно закроем этот вопрос», — рассказал Брехов ТАСС.

Ранее агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Артиги, заявил «СЭ», что тренер планирует обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за невыплаченных средств после ухода из «Химок».

О том, что Артига уходит с поста главного тренера «Химок», стало известно 15 апреля. Он работал в клубе с июня 2024 года.