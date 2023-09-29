Президент «Урала» назвал правильным поведение Гончаренко: «Зачем ему каждый раз, как попка, повторять одно и тоже?»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера команды Виктора Гончаренко, который не стал общаться с прессой после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«В прошлом туре Гончаренко уже все сказал. А толку? Ему нечем заняться, чтобы каждый раз говорить про судейство? Считаю, что он поступил правильно. Он пришел на флеш-интервью, постоял и пошел. Он до этого уже все сказал после матча с «Краснодаром». Зачем ему каждый раз, как попка, повторять одно и тоже? Я бы на его месте поступил также, если бы мне надо было идти на флеш-интервью. Я бы слова не сказал», — сказал «СЭ» Иванов.

После матча Гончаренко не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью, а затем не сказал ни слова на пресс-конференции.

По ходу встречи с «Ростовом» главный арбитр матча Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который позволил ростовчанам отыграть один мяч. Во втором тайме судья удалил хавбека Андрея Егорычева, вероятно, расценив действия игрока, как фол последней надежды.

Серия «Ростова» без побед в РПЛ длится уже 6 матчей — 3 ничьих и 3 поражения. «Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.