Сезон-2023/24: лучший арбитр — Карасев, лучший ассистент — Образко

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Как стало известно «СЭ», определены лучшие арбитры сезона-2023/24 по версии департамента судейства РФС.

Первое место среди судей занял Сергей Карасев (Москва). Второе место завоевал Кирилл Левников (Санкт-Петербург), третье — Павел Кукуян (Сочи).

Лучшим среди ассистентов стал Андрей Образко (Ставрополь), второе место у Игоря Демешко (Химки), третье — у Максима Гаврилина (Владимир).