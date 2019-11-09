«Казань брал...» Twitter «Динамо» отмечает победу над «Рубином»

В матче 16-го тура чемпионата России «Динамо» на выезде обыграло «Рубин». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

После окончания матча Twitter бело-голубых отметил победу шуточным сообщением.

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