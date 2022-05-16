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16 мая, 23:31

Терюшков сообщил, что Мирзов подписал контракт с «Химками» до конца сезона-2022/23

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что полузащитник Резиуан Мирзов подписал контракт с подмосковными клубом.

«Да, Мирзов подписал контракт до конца сезона-2022/23. Мы договорились еще об этом с ним в конце того года», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

28-летний футболист с сезона-2020/21 выступает за «Химки» на правах аренды. Контракт футболиста со «Спартаком», которому принадлежат права на игрока, истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне Мирзов провел за «Химки» 39 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/14641273
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