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«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с чемпионством

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Зенит» пришел к титулу в блестящем стиле, опередив ближайшего преследователя на 12 очков и феноменально завершив отличный сезон. Они набрали 65 очков в 29 матчах и забили 66 мячей, что делает их самой результативной командой в лиге, а в выходные в гостях в Нижнем Новгороде они завершат сезон.

Таким образом, такие большие футболисты, как Дзюба, Малком, Кузяев и другие, получат возможность еще одной великолепной игрой показать, что «Зенит» абсолютно заслуженно является чемпионом России.

«Црвена Звезда» от всего сердца поздравляет их с этим успехом и желает еще больших успехов», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд. 21 мая петербуржцы сыграют с «Нижним Новгородом» в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ.

Источник: http://www.crvenazvezdafk.com/scc/vest/13177/Cestitamo-Zenitu-titulu
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5
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