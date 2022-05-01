Кавазашвили предположил, что руководство «Крыльев» подаст жалобу на судейство в матче против «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ над «Крыльями Советов» (2:1).

«Был очень удивлен сильной, грамотной игрой и индивидуальными действиями «Крыльев Советов», — сказал Кавазашвили «СЭ». — В первом тайме они абсолютно не уступали «Спартаку», несмотря на все старания красно-белых. Мне показалось, что в первом тайме «Крыльев Советов» — это «Реал», на который так настроился «Спартак». После того, как наши сравняли, у ребят появилась реальная возможность победить. «Спартак». предпринял необходимые действия для того, чтобы переломить игру. Удивился, что «Спартак» сумел перестроится и совершить такой геройский поступок — они уже точно превосходили «Крылья».

Кавазашвили отметил ошибки со стороны судейства бригады Евгения Турбина, но не захотел на них концентрироваться, так как «Спартак» победил. Он предположил, что руководство «Крыльев» подаст жалобу на судейство.

«Возвращение Селихова? Видимо, он остается основным вратарем в команде. Максименко несколько игр добротно сыграл, даже был удивлен, что он взял себя в руки после большого перерыва», — добавил Кавазашвили.

Благодаря победе «Спартак» поднялся на девятое место в турнирной таблице с 34 очками в 27 матчах и обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ.