ВАР Казарцев перед матчем РПЛ показал сердечко

Арбитр Василий Казарцев отвечает за работу с видеоповторами на матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Уфа».

Перед началом матча в кадр трансляции попала комната ВАР. Казарцев решил поприветствовать зрителей и сложил пальцы в форме «сердечка».

Напомним, недавно ЭСК РФС признал, что Казарцев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 24-й минуте матча с «Сочи».