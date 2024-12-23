Кавазашвили: «Будет обидно, если Осинькин уйдет из «Крыльев Советов»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Я слышу это уже давно после слов губернатора. Если какое-то высказывание со стороны губернатора было, значит, какое-то пятно осталось. Здесь трудно что-то сказать, но, когда он долго работал в Самаре, клуб выглядел веселой и молодой командой. Многих футболистов он отдал в московские клубы, но мне будет жаль, если он уйдет», — цитирует Кавазашвили Vprognoze.

После 18 туров «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 10-е место в таблице.