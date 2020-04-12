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«Катя, твоя очередь». Ребров постриг детей налысо, следующая — его жена

17:18
Артем Ребров. Фото Instagram
Артем Ребров. Фото Instagram
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров показал фотографию детей, которых постригли налысо.

Ранее 36-летний голкипер сам постригся налысо и выложил фото в Instagram.

— Катя, твоя очередь, — подписал Ребров фото в сторис.

В текущем сезоне Ребров провел два матча за «Спартак», в которых пропустил три мяча.

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