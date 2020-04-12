«Катя, твоя очередь». Ребров постриг детей налысо, следующая — его жена
17:18
Вратарь «Спартака» Артем Ребров показал фотографию детей, которых постригли налысо.
Ранее 36-летний голкипер сам постригся налысо и выложил фото в Instagram.
— Катя, твоя очередь, — подписал Ребров фото в сторис.
Семья Ребровых pic.twitter.com/nkmlIz1yUi— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 12, 2020
В текущем сезоне Ребров провел два матча за «Спартак», в которых пропустил три мяча.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020