Вратарь «Спартака» Артем Ребров показал фотографию детей, которых постригли налысо.

Ранее 36-летний голкипер сам постригся налысо и выложил фото в Instagram.

— Катя, твоя очередь, — подписал Ребров фото в сторис.

В текущем сезоне Ребров провел два матча за «Спартак», в которых пропустил три мяча.