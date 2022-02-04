Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:50

Каттани рассказал, что новичок «Спартака» получит бонусы лишь в случае завоевания трофеев

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Кристофер Мартинс Перейра.
Фото ФК «Спартак»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, что новичок команды футболист из Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра согласно своему контракту будет получать бонусы только за победы в отдельных матчах и завоеванные трофеи.

«Расскажу вам один момент про этого футболиста, — сказал Каттани журналистам. — У Мартинса Перейры в контракте прописан индивидуальный бонус исключительно за трофеи. Ну и за победы, как у всех футболистов. Нет бонусов ни за количество матчей, ни за количество голов или что-то еще. Только трофеи. И игрок, который соглашается на такие условия, показывает свою правильную ментальность. Потому что если не будет побед — не будет и бонусов. Думаю, это очень хороший пример, а ведь этому парню всего 24 года.

«Спартак» 31 января объявил о переходе в команду на правах аренды с приоритетным правом выкупа полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.

Лука Каттани. «Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Лука Каттани
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Украина готовит призовые больше, чем у России и США: Сколько страны готовы платить за медали Олимпиады в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Спартак» подтвердил условия сделки по Мартинсу Перейре
Каттани рассказал, что Федун остался доволен работой «Спартака» на сборах в Дубае
Каттани опроверг слухи об уходе Максименко из «Спартака»: «Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать»
Каттани рассказал о будущем Крала в «Спартаке»
«Спартак» пока не предложил Ларссону новый контракт
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Бакаевым, Кутеповым и Рассказовым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард ЦСКА НДиайе может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости