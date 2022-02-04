Каттани рассказал, что новичок «Спартака» получит бонусы лишь в случае завоевания трофеев

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, что новичок команды футболист из Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра согласно своему контракту будет получать бонусы только за победы в отдельных матчах и завоеванные трофеи.

«Расскажу вам один момент про этого футболиста, — сказал Каттани журналистам. — У Мартинса Перейры в контракте прописан индивидуальный бонус исключительно за трофеи. Ну и за победы, как у всех футболистов. Нет бонусов ни за количество матчей, ни за количество голов или что-то еще. Только трофеи. И игрок, который соглашается на такие условия, показывает свою правильную ментальность. Потому что если не будет побед — не будет и бонусов. Думаю, это очень хороший пример, а ведь этому парню всего 24 года.

«Спартак» 31 января объявил о переходе в команду на правах аренды с приоритетным правом выкупа полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.