Каттани объяснил, почему «Спартак» решил отпустить Понсе

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему красно-белые решили отпустить аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе в аренду с приоритетным правом выкупа в испанский «Эльче».

«Понсе был первым из игроков, с которым я поговорил, приехав в Москву. Он попросил о встрече, — сказал Каттани журналистам. — Скажу, что он понимал свою ситуацию. Понсе восстанавливался после травмы, полученной еще в конце сентября. И это было проблемой: Понсе нуждался в восстановлении и игровой практике. В практике особенно сильно. «Спартак» не мог ждать его, потому что команде нужно как можно быстрее наверстывать упущенное. Я боялся, что, оставшись в «Спартаке» до конца сезона, Понсе не получит практики, а значит, не сможет набрать ту форму, что была у него до травмы. И нужно было найти способ помочь ему вернуть прежние кондиции.

Завершая по Эзе: «Спартак» не мог ждать его восстановления и обеспечить игровую практику, а контракт Понсе заканчивается в 2023 году. Таким образом, летом мы могли бы получить игрока, пропустившего большую часть прошлого сезона с действующим всего лишь год контрактом. Попытайся мы продать его летом, вряд ли удалось бы получить достаточно хорошие деньги. Так что между риском оказаться в подобной ситуации и возможностью получить что-то сейчас мы выбрали второй вариант. Надеюсь, он сможет набрать оптимальные кондиции..."

Понсе перешел в «Спартак» летом 2019 года. С тех пор он провел за команду 73 матча, забив в них 25 голов.