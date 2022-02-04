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Сегодня, 12:05

Каттани объяснил, почему «Спартак» решил отпустить Понсе

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Эсекиэль Понсе.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему красно-белые решили отпустить аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе в аренду с приоритетным правом выкупа в испанский «Эльче».

«Понсе был первым из игроков, с которым я поговорил, приехав в Москву. Он попросил о встрече, — сказал Каттани журналистам. — Скажу, что он понимал свою ситуацию. Понсе восстанавливался после травмы, полученной еще в конце сентября. И это было проблемой: Понсе нуждался в восстановлении и игровой практике. В практике особенно сильно. «Спартак» не мог ждать его, потому что команде нужно как можно быстрее наверстывать упущенное. Я боялся, что, оставшись в «Спартаке» до конца сезона, Понсе не получит практики, а значит, не сможет набрать ту форму, что была у него до травмы. И нужно было найти способ помочь ему вернуть прежние кондиции.

Завершая по Эзе: «Спартак» не мог ждать его восстановления и обеспечить игровую практику, а контракт Понсе заканчивается в 2023 году. Таким образом, летом мы могли бы получить игрока, пропустившего большую часть прошлого сезона с действующим всего лишь год контрактом. Попытайся мы продать его летом, вряд ли удалось бы получить достаточно хорошие деньги. Так что между риском оказаться в подобной ситуации и возможностью получить что-то сейчас мы выбрали второй вариант. Надеюсь, он сможет набрать оптимальные кондиции..."

Понсе перешел в «Спартак» летом 2019 года. С тех пор он провел за команду 73 матча, забив в них 25 голов.

Лука Каттани. «Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

Эсекиэль Понсе
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Эльче
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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