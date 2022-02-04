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Сегодня, 12:36

Форвард ЦСКА НДиайе может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии

Форвард ЦСКА НДиайе может перейти в болгарский клуб
Виктория Кравченко

Нападающий московского ЦСКА Лассана НДиайе может перейти в болгарский клуб.

По данным Metaratings.ru, футболиста приобретет «Арда» из Кырджали на правах аренда без права выкупа.

В этом сезоне нападающий выступал в ФНЛ в составе «Текстильщика», забив 2 гола в 13 матчах. Трансферная стоимость 21-летнего африканца оценивается в 150 тысяч евро. Его соглашение с армейцами рассчитано до лета 2023 года.

«Арда» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-otpravit-n-diaye-v-chempionat-bolgarii--1189716/
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