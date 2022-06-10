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Сегодня, 13:10

В Испании удивились назначению Абаскаля в «Спартак»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Эта новость действительно удивила нас в Испании, — приводит слова Эспины «Газета.Ru». — У Гильермо было еще два года по контракту с «Базелем». С одной стороны, российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. С другой, у России неплохой чемпионат, а «Спартак» — клуб с большой историей, который играл важную роль как в России, так и в Европе. Но все равно это решение сильно удивило».

Журналист отметил, что тренерская карьера Абаскаля развивается большими темпами.

«Абаскаль уже тренировал две команды в Швейцарии, одну в Италии, одну в Греции, знает иностранные языки и выучит русский тоже. Он очень глубоко изучает футбол, и я думаю, что он может добиться больших успехов в «Спартаке», — сказал он.

В прошедшем сезоне испанец тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/10/17908136.shtml
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Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 1
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Н. Новгород – Зенит
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Рубин – Уфа
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