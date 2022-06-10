В Испании удивились назначению Абаскаля в «Спартак»

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Эта новость действительно удивила нас в Испании, — приводит слова Эспины «Газета.Ru». — У Гильермо было еще два года по контракту с «Базелем». С одной стороны, российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. С другой, у России неплохой чемпионат, а «Спартак» — клуб с большой историей, который играл важную роль как в России, так и в Европе. Но все равно это решение сильно удивило».

Журналист отметил, что тренерская карьера Абаскаля развивается большими темпами.

«Абаскаль уже тренировал две команды в Швейцарии, одну в Италии, одну в Греции, знает иностранные языки и выучит русский тоже. Он очень глубоко изучает футбол, и я думаю, что он может добиться больших успехов в «Спартаке», — сказал он.

В прошедшем сезоне испанец тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».