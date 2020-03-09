«Катастрофа!» Карпин недоволен игрой «Ростова», который победил ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен игрой своей команды, несмотря на победу над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России.

— Есть понимание, почему получилась такая нервная концовка, несмотря на численное преимущество? — спросили Карпин в интервью в эфире «Матч Премьер».

— Есть, — коротко ответил специалист.

— В чем заключается?

— Скажу футболистам.

— Довольны ли тем, как действовала ваша оборона после перестановок?

— Нет. Ничем не доволен.

— То есть, игра вашей команды вам сегодня не понравилась?

— Катастрофа.

— То есть с «Ахматом» вы сыграли вничью, но были довольны...

— Сегодня 25 минут, до удаления — хорошо, потом — катастрофа.

— С чем связываете такое изменение в игре?

— Футболистам все скажу.