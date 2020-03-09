«Катастрофа!» Карпин недоволен игрой «Ростова», который победил ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен игрой своей команды, несмотря на победу над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России.
— Есть понимание, почему получилась такая нервная концовка, несмотря на численное преимущество? — спросили Карпин в интервью в эфире «Матч Премьер».
— Есть, — коротко ответил специалист.
— В чем заключается?
— Скажу футболистам.
— Довольны ли тем, как действовала ваша оборона после перестановок?
— Нет. Ничем не доволен.
— То есть, игра вашей команды вам сегодня не понравилась?
— Катастрофа.
— То есть с «Ахматом» вы сыграли вничью, но были довольны...
— Сегодня 25 минут, до удаления — хорошо, потом — катастрофа.
— С чем связываете такое изменение в игре?
— Футболистам все скажу.