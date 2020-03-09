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Карпин объяснил, почему назвал игру с ЦСКА катастрофой

17:11
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции объяснил, почему его не устроила игра подопечных с ЦСКА (3:2) в домашнем матче 21-го тура Тинькофф премьер-лиги.

— Во флеш-зоне вы назвали игру «Ростова» катастрофой. Что же такого катастрофичного сегодня увидели? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Чего непонятного? Вы не видели игру? Да, во всем! Забили один гол с игры против восьмерых полевых, а они еще и пенальти заработали! (Евгений Белоусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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