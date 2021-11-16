Депутат Госдумы объяснила, почему не голосовала за принятие паспорта болельщика

Депутат Государственной думы Яна Лантратова рассказала, почему не голосовала за принятие паспорта болельщика (Fan ID).

«Воздержалась в ходе голосования по Fan ID. В мой адрес поступили обращения болельщиков, спортивного сообщества, они обеспокоены принятием данного проекта закона. В случае его принятия — для прохода на стадион каждому потребуется иметь при себе: 1) билет на соревнование, 2) гражданский паспорт, 3) результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации (где есть уже Ф. И. О., дата рождения) и 4) Fan ID.

Безусловно, использование подобной системы на чемпионатеира по футболу в 2018 году было обусловлено большим числом иностранных болельщиков и требованиями безопасности. Сегодня, когда на стадионах в России уже удалось навести порядок и обеспечить безопасность, ходят много семей с детьми — эта мера болельщикам кажется избыточной.

В связи с этим ко второму чтению законопроекта хотелось бы получить ответы на задаваемые вопросы.

1. Не повлияет ли введение такой системы на посещаемость матчей и, как следствие, к снижению доходов клубов и увеличению бюджетных вливаний?

2. Каковы критерии отказа в выдаче паспорта болельщика? Они непонятны сообществу так же, как и инструменты оспаривания таких решений.

3. Также, согласно финансово-экономическому обоснованию, на внедрение и содержание этой системы потребуется порядка 700 миллионов рублей, и это только в первые два года. Не лучше бы было направить эти деньги на поддержку и развитие официальных организаций спортивных болельщиков, которые на общественных началах ведут реальную работу по улучшению ситуации на спортивных аренах? Или же на детский спорт, поддержку родителей, которые не могут оплатить участие своих детей в соревнованиях.

Я полностью поддерживаю саму идею законопроекта - обеспечение безопасности. Это важно и нужно делать! Я понимаю опасность, которая существует. Вместе с тем необходимо подумать о методах», — написала Лантратова в Instagram.

16 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID).

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.