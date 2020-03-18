Кашшаи остается в России, а вот его заместитель застрял в Венгрии

По данным «СЭ», руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи останется в России и во время вынужденного перерыва будет находиться в Москве. А вот его заместитель Дьердь Ринг, улетевший в Венгрию, никак не может вернуться в нашу страну.

Российские судьи, как и минувшей зимой, занимаются по индивидуальным программам и готовятся к возобновлению соревнований. Предполагалось, что в начале апреля они пройдут короткий сбор, но пока эта идея отпала. (Александр Бобров)