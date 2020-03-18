РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кашшаи остается в России, а вот его заместитель застрял в Венгрии

10:55
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи останется в России и во время вынужденного перерыва будет находиться в Москве. А вот его заместитель Дьердь Ринг, улетевший в Венгрию, никак не может вернуться в нашу страну.

Российские судьи, как и минувшей зимой, занимаются по индивидуальным программам и готовятся к возобновлению соревнований. Предполагалось, что в начале апреля они пройдут короткий сбор, но пока эта идея отпала. (Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир