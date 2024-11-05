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Кашчелан прокомментировал свой уход из «Пари НН» после увольнения Илича

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Бывший тренер «Пари НН» Младен Кашчелан рассказал о своем уходе после увольнения Саши Илича с поста главного тренера команды.

«Это было решение клуба и нового главного тренера, который привез свой тренерский штаб. Хотя я и сам думаю, что для меня лучшим решением было уйти. Тем более что свое будущее я связываю со самостоятельной работой главным тренером. Наверное, это был идеальный момент, чтобы отсоединиться и начать свой путь. Предложения остаться в штабе Гончаренко мне не поступали», — сообщил Кашчелан Metaratings.ru.

Кашчелан начал работу в тренерском штабе нижегородского клуба в августе 2023 года, завершив игровую карьеру. После увольнения Саши Илича 5 октября Кашчелан вместе с другими ассистентами покинул команду.

9 октября команду возглавил Виктор Гончаренко. Контракт с 47-летним специалистом заключен на два года. После 14 туров «Пари НН» занимает 9-е место в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Младен Кашчелан
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
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