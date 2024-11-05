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Судейство

Сегодня, 15:10

КДК получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки Литвинову

Константин Белов
Корреспондент
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Руслан Литвинов получает красную карточку в матче ЦСКА — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» заявил, что комитет получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки полузащитнику Руслану Литвинову в матче 14-го утра РПЛ против ЦСКА (0:2).

«КДК РФС получил заявил от «Спартака» об отмене красной карточки Руслану Литвинову», — сказал Григорьянц «СЭ».

В понедельник Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаления Литвинова и защитника ЦСКА Виллиана Роши за агрессивное поведение. Игроки приглашены на заседание, которое пройдет в четверг, 7 ноября.

Руслан Литвинов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
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