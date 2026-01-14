Карседо — о стадионе «Спартака»: «Клуб проделал большой путь в развитии»

Тренер Хуан Карлос Карседо сравнил нынешнюю инфраструктуру «Спартака» с той, что была 14 лет назад.

Карседо работал в штабе Унаи Эмери в «Спартаке» в 2012-м.

«Я очень впечатлен! Стадион самый современный. База тоже, она расположена совсем рядом с ареной. Конечно, не сравнить с тем, что мы имели в те годы, когда я работал здесь первый раз. Клуб проделал большой путь в развитии. И сейчас мы видим его масштаб», — приводит слова Карседо пресс-служба красно-белых.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года.