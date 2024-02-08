Каррера: «Зенит» может заинтересоваться Джикией, это сильный защитник»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «Зенит» был бы заинтересован в переходе защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Думаю, «Зенит» может заинтересоваться Джикией. Георгий — сильный защитник. Конечно, между «Зенитом» и «Спартаком» есть серьезное соперничество, но переходы в другие клубы — это часть профессии футболиста», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.