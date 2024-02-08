Агент Бакаева не считает ошибкой переход в «Зенит»

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, заявил, что переход игрока в клуб из Санкт-Петербурга не является ошибкой.

«Трансфер в «Зенит» – это ошибка? Нет. Это не ошибка, это не лучший этап карьеры. Это было [решение], которое ответственно нужно было принимать, потому что другие предложения, либо еще не пробивались, либо отодвигались по другой причине.

В приоритете был переход в Европе вместе с продлением со «Спартаком». Он этого очень хотел, но ни то ни другое не получилось. Это часть профессии. Конечно, переходя в «Зенит», мы понимали, что можно столкнуться с дефицитом игрового времени, с более сильной конкуренцией, чем в других российских клубах. Это не было для нас новостью. Но не получилось проявить себя», – сказал Ткаченко в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, когда истек его контракт со «Спартаком». 27-летний полузащитник с того момента провел 34 матча за сине-бело-голубых, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

С сентября 2023 года Бакаев на правах аренды играет за «Аль-Вахду» из ОАЭ.