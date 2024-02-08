Стало известно, предложение какого клуба по трансферу Глебова отклонил «Ростов»

Полузащитником «Ростова» Данилом Глебовым интересовался «Бешикташ», сообщает Sport24.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что клуб отклонил предложение турецкой команды по игроку из-за не устраивающих его условий. По информации источника, речь шла о «Бешикташе», который рассматривал аренду футболиста с правом выкупа.

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с ростовчанами рассчитан до лета 2028 года.

«Бешикташ» располагается на третьем месте в турецкой суперлиге с 39 очками после 24 туров.