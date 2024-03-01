Каррера считает, что ситуация с задержанием в Дубае может сказаться на Промесе перед матчем с «Зенитом»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о задержании нападающего красно-белых Квинси Промеса в аэропорту Дубая.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. «СЭ» сообщил, что 32-летний голландец прилетит в Санкт-Петербург отдельно от команды.

Позднее стало известно, что футболиста задержали в аэропорту Дубая на пограничном контроле.

«Может ли ситуация с задержанием повлиять на Промеса в преддверии матча с «Зенитом»? Конечно, ведь Промес — невероятно важный для «Спартака» футболист», — сказал Каррера «СЭ».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

19 июня 2023 года футболист также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

В текущем сезоне в активе Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.