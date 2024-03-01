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1 марта, 08:00

Каррера считает, что ситуация с задержанием в Дубае может сказаться на Промесе перед матчем с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о задержании нападающего красно-белых Квинси Промеса в аэропорту Дубая.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. «СЭ» сообщил, что 32-летний голландец прилетит в Санкт-Петербург отдельно от команды.

Позднее стало известно, что футболиста задержали в аэропорту Дубая на пограничном контроле.

«Может ли ситуация с задержанием повлиять на Промеса в преддверии матча с «Зенитом»? Конечно, ведь Промес — невероятно важный для «Спартака» футболист», — сказал Каррера «СЭ».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

19 июня 2023 года футболист также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

В текущем сезоне в активе Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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