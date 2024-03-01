Журавель: «Генич — комментатор номер один»

Известный телекомментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Константина Генича лучшим в этой профессии.

— Кто из комментаторов для вас сегодня номер один?

— Костя Генич. Он по-прежнему горит работой, для него каждый матч — праздник. А главное, вовлечен в футбол как никто. Смотрит его очень много — и РПЛ, и европейские чемпионаты. Тщательно отслеживает околофутбольный контент. Ну и не забывайте, что Костя сам выступал на профессиональном уровне. Сочетание этих качеств и делает Генича лучшим в нашей профессии.