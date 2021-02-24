Каррера считает, что Промес обязательно поможет «Спартаку»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возвращение в Москву нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

«Промес — очень качественный игрок. У него есть личность и харизма! Он обязательно поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство, — сказал Каррера «СЭ».

В среду, 24 февраля, «Аякс» объявил об уходе Промеса в «Спартак». Голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

В этом сезоне форвард провел за амстердамцев 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

(Данил Алешин)