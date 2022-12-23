Каррера: «Не могу назвать Промеса лучшим игроком России в 2022 году, потому что видел мало игр РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес стал лучшим игроком России в 2022 году по версии «Спорт-Экспресс».

«В 2016 году, когда я тренировал «Спартак» для меня Промес был сильнейшим игроком России. Сейчас я не могу этого сказать, потому что видел мало игр РПЛ в этом году», — цитирует Metaratings.ru Карреру.

Промес стал лучшим футболистом в России 2022 года. Премия вручается «СЭ» седьмой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

В текущем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча, забил 17 мячей и сделал семь результативных передач.