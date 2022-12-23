Талалаев объяснил, почему считает хавбека «Зенита» Барриоса лучшим игроком РПЛ в 2022 году

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев объяснил, почему считает полузащитника «Зенита» Вилмара Барриоса лучшим футболистом России в 2022 году по версии «СЭ».

«У нас в стране мало футболистов, которые сбалансированы и могут выполнять и оборонительные, и атакующие действия. На мой взгляд, этот игрок «Зенита» как раз превосходит в России всех своих оппонентов на позиции опорного полузащитника. При этом может сыграть на любой позиции. Мы видели его на позиции и защитника центрального, и на фланг он смещается. Как мы видели, в последних матчах Семак универсиализирует свою схему, и Барриос уже участвует в завершении атак», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

Первое место в голосовании занял вингер «Спартака» Квинси Промес, набравший 209 баллов. Второе место — у форварда «Зенита» Малкома (142 очка), тройку замкнул вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (89)