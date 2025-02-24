Каррера: «Возможно, в этом сезоне РПЛ борьба идет и за места в еврокубках»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном возвращении российских команд в еврокубки.

«Возвращение российских клубов в еврокубки? Надеюсь, скоро это произойдет. Возможно, в этом сезоне РПЛ борьба идет не только за чемпионство, но и за места в еврокубках», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. На второй строчке «Зенит» с 39 очками, замыкает тройку с 37 очками «Спартак».