Силкин: «Личка неплохо работает в «Динамо», шансы на чемпионство еще есть»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил работу Марцела Лички в московском клубе.
«Думаю, Личка неплохо работает в «Динамо», в прошлом сезоне они были очень близки к чемпионству. Да, у него есть проблемы в обороне, но в эту линию команде нужны игроки посильнее тех, кто сейчас есть. Шансы на чемпионство еще есть, они точно будут в гонке. А вот уже по окончании сезона можно будет делать выводы, нужно его оставлять или нет. Сейчас разговоры о его возможной отставке неуместны», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. В минувшем сезоне команда завоевала бронзовые медали РПЛ.
Источник: РБ Спорт
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|1
|2
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|19
|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
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|12
|
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|3
|2
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|
9
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|5
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|
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|2
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|10
|
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|9
|1
|6
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|7-10
|9
|
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|Ростов
|9
|2
|2
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|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
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|
15
|Родина
|9
|1
|2
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|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
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|3
|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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