Силкин: «Личка неплохо работает в «Динамо», шансы на чемпионство еще есть»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил работу Марцела Лички в московском клубе.

«Думаю, Личка неплохо работает в «Динамо», в прошлом сезоне они были очень близки к чемпионству. Да, у него есть проблемы в обороне, но в эту линию команде нужны игроки посильнее тех, кто сейчас есть. Шансы на чемпионство еще есть, они точно будут в гонке. А вот уже по окончании сезона можно будет делать выводы, нужно его оставлять или нет. Сейчас разговоры о его возможной отставке неуместны», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. В минувшем сезоне команда завоевала бронзовые медали РПЛ.