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Сегодня, 17:07

Карраскаль отправился с ЦСКА на матч с «Оренбургом»

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ЦСКА вылетел в Оренбург, где в воскресенье, 23 октября, пройдет матч 14-го тура РПЛ против местной команды (начало в 14:00).

Как информирует пресс-служба армейцев, на выезд отправились 23 футболиста, в том числе полузащитник Хорхе Карраскаль.

На этой неделе 24-летний хавбека не попал в заявку на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо» (0:1). По словам главного тренера красно-синих Владимира Федотова, это произошло по медицинским причинам.

Состав ЦСКА: вратари Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков;
защитники Виллиан Роша, Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Мойзес, Георгий Щенников, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович;
полузащитники Саша Зделар, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Хесус Медина, Никита Ермаков, Виктор Мендес, Егор Ушаков,
нападающие Федор Чалов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.

Источник: pfc-cska.com

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Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 16:30
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 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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 - : -
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 - : -
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