Карраскаль отправился с ЦСКА на матч с «Оренбургом»

ЦСКА вылетел в Оренбург, где в воскресенье, 23 октября, пройдет матч 14-го тура РПЛ против местной команды (начало в 14:00).

Как информирует пресс-служба армейцев, на выезд отправились 23 футболиста, в том числе полузащитник Хорхе Карраскаль.

На этой неделе 24-летний хавбека не попал в заявку на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо» (0:1). По словам главного тренера красно-синих Владимира Федотова, это произошло по медицинским причинам.

Состав ЦСКА: вратари Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков;

защитники Виллиан Роша, Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Мойзес, Георгий Щенников, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович;

полузащитники Саша Зделар, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Хесус Медина, Никита Ермаков, Виктор Мендес, Егор Ушаков,

нападающие Федор Чалов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.