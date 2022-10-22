«Факел» — «Ростов»: Максимов не смог реализовать пенальти

«Факел» принимает «Ростов» в матче 14-го тура чемпионата России.

Нападающий хозяев Максим Максимов не смог реализовать пенальти на 31-й минуте встречи — его удар отразил голкипер гостей Сергей Песьяков.

Отметим, что первым на добивание успел Ираклий Квеквескири, который отправил мяч в сетку, но взятие ворот не было засчитано — хавбек «Факела» вбежал в штрафную до удара.