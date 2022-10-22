«Факел» — «Ростов»: хозяева остались в меньшинстве в конце первого тайма

«Факел» принимает «Ростов» в матче 14-го тура чемпионата России. Полузащитник воронежцев Олег Дмитриев получил красную карточку и был удален с поля на 45-й минуте.

Игрок жестко сыграл против форварда «Ростова» Николая Комличенко и получил предупреждение. После подсказки ВАР и просмотра видео судья Павел Шадыханов изменил первоначальное решение и показал Дмитриеву прямую красную карточку.