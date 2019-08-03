Карпина напрягает, что "Ростов" пропустил много голов на старте чемпионата

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчем 4-го тура против "Урала" отметил, что недоволен статистикой забитых и пропущенных мячей клуба. Специалист отметил, что у ворот его команды создают слишком много моментов.

– Награда лучшего тренера месяца? Никак не отреагировал, спокойно, это ни о чем не говорит, – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч-Премьер". – Мы выиграли две игры, один раз сыграли вничью, здесь в большей степени премия для футболистов, а не для тренера.

Огорчают пять пропущенных, но радуют семь забитых. Если их анализировать, то можно говорить, что много пропускаем. Был очень озабочен тем, что нам много создают моментов. Это напрягает.