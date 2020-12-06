Карпин заявил, что замена Байрамяна была вынужденной

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о причинах поражения в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (0:1). Также он отметил, что не планировал замену Хорена Байрамяна.

«Индивидуальная или системная ошибка при пропущенном голе? Это мы будем разбирать внутри коллектива, а не здесь, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Все зависит от двух команд: кто-то сдал, а кто-то прибавил. Замена Байрамяна замена не планировалась. Планировалась другая. Это была вынужденная замена. По его состоянию — посмотрим».

Единственный мяч забил Комнен Андрич.