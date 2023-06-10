Карпин выложил трогательный пост на годовщину своей свадьбы

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин опубликовал пост в соцсетях.

«Шесть лет официальной любви и счастья. Люблю тебя, родная», — написал Карпин, выложив фото с женой Дарьей.

Валерий и Дарья Карпины. Фото Соцсети

Пара поженилась в июне 2017 года, у них есть две дочери.