Бабаев: «ЦСКА добился очень хорошего результата. С «Зенитом» было крайне сложно конкурировать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги сезона для московского клуба.

«Полную оценку хотелось бы дать, конечно, после Суперфинала. Это было бы более полноценно и объективно. Но если говорить об оценке чемпионата, команда добилась очень хорошего результата. Наверное, по текущему сезону и исходя из нашего места после первого круга — мы выжали максимум из возможного. С «Зенитом» уже было крайне сложно конкурировать, с учетом их гандикапа. Мы сами немного забуксовав в конце первого круга, отпустили лидеров слишком далеко. Но команда собралась, подготовилась зимой и сократила отставание от лидеров сезона. Повторюсь, очень хороший результат. Надеюсь, что в воскресенье он будет закреплен.

Победа в Кубке России важна как для меня лично, так и для команды, и Игоря Акинфеева. Прошло уже 10 лет с тех пор, когда мы последний раз брали трофей в этом турнире. Трофеев много не бывает, понятное дело, что мы в определенный момент к ним привыкли и ежегодно увеличивали их количество в нашем музее. Но много воды утекло с тех пор. Немного заскучали и изголодались», — приводит слова Бабаева matchtv.ru.

ЦСКА занял второе место в чемпионате России, набрав 58 очков. У «Зенита», который стал чемпионом, — 70 очков.

Армейцы сыграют в суперфинале Кубка России против «Краснодара». Матч пройдет 11 июня в «Лужниках» и начнется в 17.00 мск.