В «Урале» рассказали о будущем Шатова

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем полузащитника екатеринбуржцев Олега Шатова.

«Шатов сейчас проходит восстановление. Дай бог, чтобы все у него получилось! Если выздоровеет, будет продолжать играть. Не выздоровеет — сам будет принимать решение. Это нужно спрашивать у Олега. Считаю, что он не закончил свою карьеру и может еще играть. Будет ли он с нами в новом сезоне, зависит от его восстановления», — приводит слова Иванова Sport24.

32-летний Шатов не выходил на поле с ноября прошлого года из-за полученной травмы.

В минувшем сезоне «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ.