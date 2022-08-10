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Сегодня, 16:10

Нобоа не верит, что «Сочи» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о перспективах команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Сочи» будут бороться с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, что это маловероятно. Сезон только начался, прошло всего лишь четыре тура. Пока очень рано говорить, кто является фаворитом на чемпионский титул. Мы будем делать все возможное, чтобы побеждать как можно чаще. Осенью, после 8-10 туров, будет видно, кто хорош, а кто слаб", — сказал Нобоа «СЭ».

Сочинский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с московским «Спартаком» 14 августа.

Кристиан Нобоа
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ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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