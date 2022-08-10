Нобоа не верит, что «Сочи» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о перспективах команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Сочи» будут бороться с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, что это маловероятно. Сезон только начался, прошло всего лишь четыре тура. Пока очень рано говорить, кто является фаворитом на чемпионский титул. Мы будем делать все возможное, чтобы побеждать как можно чаще. Осенью, после 8-10 туров, будет видно, кто хорош, а кто слаб", — сказал Нобоа «СЭ».

Сочинский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с московским «Спартаком» 14 августа.