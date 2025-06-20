Карпин считает, что в футболе нельзя запрещать мат

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к мату в футболе.

«[Если запретят мат], никто играть в футбол просто не будет. Как можно играть в футбол без мата в принципе? На судью хочется выругаться матом, но останавливаешь себя, потому что можешь получить карточку. Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь», — приводит слова Карпина с ПМЭФ-2025 ТАСС.

Ранее президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что игроков будут штрафовать за мат во время матчей.